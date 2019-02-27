Раскрыт секрет похудения полной королевы из «Фаворитки» ради «Оскара»

Личный тренер американской актрисы Оливии Колман, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Фаворитка», раскрыл, каким образом ей удалось похудеть к церемонии после съемок. Его слова приводит Harper’s Bazaar.

Ради роли королевы Анны Колман набрала более 15 килограммов.

«Мы занимались два-три раза в неделю, уделяя особое внимание упражнениям для укрепления осанки, тренировкам на выносливость, а также кардионагрузкам. Минимум раз в неделю она работала с массажным роллом, который развивает гибкость и устраняет напряжение в теле», — рассказал основатель лондонской фитнес-студии TwentyTwo Training Дальтон Вонг (Dalton Wong), который ранее тренировал и других знаменитостей, в том числе Дженнифер Лоуренс.

По словам Вонга, существует три равных по значимости уровня кардиотренировок: спокойный (steady), при котором нормальное дыхание поддерживается на протяжении 90 минут, тренировка с повышенной скоростью (increases pace) — более активная, продолжительностью 30-50 минут, и спринт (sprint — по 10-20 секунд, во время которых тренирующийся занимается на пределе своих сил, а затем после перерыва повторяет заход). Вонг отметил, что все уровни одновременно помогают сбросить вес, а также укрепить сердце и мышцы.

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Кроме того, не менее важно наращивать мышечную массу. Инструктор уточнил, что начинать стоит с работы с собственным весом, а затем переходить к тренировкам с отягощением. «Чем старше мы становимся, тем важнее увеличивать мышечную массу. С возрастом мы склонны выполнять только те упражнения, которые у нас хорошо получаются», — прокомментировал он.

Наконец, по мнению Вонга, важно работать над своей осанкой. «Хорошая осанка необходима для всех наших клиентов: и для тех, кто выходит на красную ковровую дорожку, и для тех, кто просто хочет улучшить свое самочувствие», — пояснил он и порекомендовал заниматься пилатесом и йогой.

Сама Оливия Колман отметила, что Вонг стал для нее настоящим открытием и кардинально изменил ее представления о фитнесе.

В январе российская супермодель Ирина Шейк поделилась секретом похудения в интервью для американского издания W Magazine. Отвечая на вопросы корреспондента, Шейк рассказала о методе, которым она пользовалась, чтобы сбросить вес для обнаженной фотосессии.

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