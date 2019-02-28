Российская школьница умерла в приемном покое психбольницы

Жительница Гусева умерла на руках матери в приемной покое психбольницы Калининграда. 15-летнюю Ангелину, почти ослепшую, оглохшую с отнявшимися ногами, отправили туда врачи, решив, что у девочки глубокая депрессия. Об этом сообщила местному изданию «Клопс» ее мать.

Она рассказала, что в конце прошлого года у дочери стали болеть ноги, но это сочли последствием перелома. После Нового года у школьницы появилась слабость, сонливость и рвота, а в середине февраля ей стало плохо на улице.

Ангелину доставили в городскую больницу Гусева, затем перевели в нейрохирургическое отделение. Через два дня у нее отнялись ноги. Врачи делали томографию, гастроскопию, УЗИ. Тесты не выявили никаких серьезных отклонений. Подросток за неделю потеряла 10 килограммов, с трудом шевелила руками и еле держала голову.

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20 февраля девочка заявила, что оглохла на одно ухо и потеряла голос — могла только шептать. Затем ей стало трудно дышать, но медики дали ей только глицин под язык. В этот день матери сообщили, что Ангелине нужно ехать в психиатрический диспансер, так как у нее тяжелая депрессия. Скорую ей не предоставили, ехали на такси.

Перед тем как попасть в приемный покой психбольницы, матери с дочерью пришлось обойти много кабинетов и ждать по несколько часов, в том числе в коридоре на стульях. Врачи советовались, медсестры заполняли бланки.

«Она [медсестра] подсовывала нам листок и ручку. Я была в полной растерянности. Попыталась усадить Гелю, и тут лицо дочери перекосилось в судороге. Оно мгновенно пожелтело, челюсти неестественно "переломало", это было как в фильме ужасов... Я истошно заорала», — рассказывает мать девочки.

Персонал поспешил на помощь и начал делать Ангелине искусственное дыхание, но к приезду скорой школьница умерла. В медицинском свидетельстве указали причину смерти: «левожелудочковая недостаточность», к которой привела «кардиомиопатия неуточненная».

Мать намерена обратиться в Росздравнадзор и Следственный комитет. Прокуратура начала проверку.

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