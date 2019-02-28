Польша улучшит армию за 50 миллиардов долларов

Польша намерена в ближайшие годы потратить около 50 миллиардов долларов на модернизацию своих Вооруженных сил. Об этом заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак, передает ТАСС.

«Я подписал один из важнейших документов — План технической модернизации до 2026 года», — рассказал глава Минобороны. По его словам, общая стоимость всей программы составляет 185 миллиардов злотых (почти 49 миллиардов долларов).

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По информации ведомства, план — один из стратегических документов Вооруженных сил. Он включает в себя несколько программ модернизации армии. В частности, документ предусматривает развитие оперативных возможностей и приобретение современного вооружения.

13 февраля сообщалось, что Варшава подписала с США контракт на поставку американских ракетных комплексов HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Блащак указывал, что новое оружие обеспечит безопасность Польши и усилит ее боевые возможности.

По контракту Варшава получит 20 пусковых установок, боеприпасы, учебный и логистический пакеты. Его стоимость составляет 414 миллионов долларов.

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