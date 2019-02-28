На Северном флоте установили 22 военных рекорда

Военнослужащие Северного флота в 2018 году установили 22 уникальных и официально зарегистрированных рекорда российских вооруженных сил. 13 из них поставили подводники, сообщила пресс-служба флота.

«В число наиболее важных достижений вошла залповая ракетная стрельба атомного подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке 22 мая прошлого года. Экипаж корабля впервые в истории ВМФ России совершил успешный пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет морского базирования "Булава" из подводного положения», — отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, пять достижений было установлено во время арктического похода, а также подготовки и участия в маневрах «Восток-2018». Так, отряд боевых кораблей прошел более 9900 морских миль по Северному морскому пути, в сложных ледовых условиях — от Североморска до Чукотки и обратно.

Во время арктической экспедиции на архипелаг Новая Земля в сложных климатических условиях военные совершили марш на гусеничных тягачах ДТ-10П по маршруту общей протяженностью 960 километров. Они стартовали в поселке Рогачево, прошли через бухту Савина в Карском море и поселок Малые Кармакулы до населенного пункта Северный, а затем обратно.

Еще два рекорда были зафиксированы во время при тактико-специальных учениях, когда водолазы управления поисковых и аварийно-спасательных работ поднимали со дна Баренцева моря историческую военную технику.

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