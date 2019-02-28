Объяснено срывание Порошенко шапки с головы украинки

Редакция украинского журнала «Новое время» получила от администрации президента Украины ответ на запрос, в котором журналисты поинтересовались причиной, по которой глава государства во время визита в Запорожье сорвал шапку с головы местной жительницы, пришедшей на встречу с президентом. Комментарий АП по поводу инцидента «Новое время» опубликовало в четверг, 28 февраля.

Представители команды Порошенко сообщили, что данное происшествие было случайностью.

Видеоблогер Анатолий Шарий опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись инцидента, на которой видно, что украинский лидер стянул шапку с головы девушки после ее вопроса «почему Вы преследуете Анатолия Шария?».

Анатолий Шарий / YouTube

Как следует из другого видеоблога, опубликованного Шарием, инцидентом со срыванием шапки встреча Порошенко с избирателями не ограничилась. В один из моментов Порошенко ударил мужчину, задавшего ему вопрос о Шарие, а затем схватил другого пришедшего на встречу за нос.

Анатолий Шарий / YouTube

Кроме того, в ходе встречи с избирателями украинский лидер, претендующий на переизбрание на грядущих президентских выборах, несколько раз попытался выбить телефоны из рук украинцев, пришедших на встречу и задавших ему вопросы о Шарие.

Анатолий Шарий / YouTube

Анатолий Шарий / YouTube

В ходе той же встречи Порошенко со сцены раскритиковал украинцев, задающих ему вопросы о Шарие, назвав их «негодяями» и «предателями». Самого же Шария Порошенко охарактеризовал как «негодяя-блогера, который антиукраинец».

К оскорблениям в адрес видеоблогера украинский президент прибегал и ранее. Так, в ходе выступления в Киевской области, Порошенко обозвал его «негодяем и паскудником».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!