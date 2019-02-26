Порошенко ответил на вопрос из толпы словами «я не пью»

Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос о медиаэксперте Анатолии Шарие, оскорбительно высказался в адрес видеоблогера, назвав того негодяем и паскудником. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Шария.

В ходе выступления украинского лидера в Киевской области девушка задала Порошенко вопрос: «Когда Вы перестанете преследовать Анатолия Шария?».

«Кого-то интересует здесь Анатолий Шарий? (...) Вы взяли деньги, никого это не интересует, до свидания. Когда приходите на встречу с президентом, не нужно употреблять алкогольные напитки», — ответил ей украинский лидер. «Я не пью и вам не советую», — подчеркнул Порошенко.

Как следует из опубликованного Шарием видеоролика, украинский лидер в ходе выступления перешел к открытым оскорблениям в адрес блогера. «У нас есть негодяй и паскудник, его фамилия — Шарий. Он раздает 15 тысяч гривен (около 36,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), чтобы кто-то стоял и кричал (Шарий ранее заявил, что заплатит эту сумму любому, кто задаст украинскому президенту вопрос о преследовании журналистов на Украине — прим. «Ленты.ру»). Прошу, не берите эти 15 тысяч гривен, они вам ничего не спасут. Замолчите и не мешайте другим», — сказал Порошенко.

Покинувший Украину в 2012 году и получивший убежище в Евросоюзе Шарий в течение последних нескольких лет ведет видеоблог на YouTube. На его канал подписано более 1,86 миллиона человек.

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