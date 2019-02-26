Шахтеры обратились к Порошенко и поплатились

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в город Червоноград (Львовская область) отреагировал на реплику местного жителя. Видеозапись опубликовало издание Zaxid.net на своем YouTube-канале.

Во время выступления Порошенко на сцене на Вечевой площади города речь зашла о задолженностях по зарплатам шахтерам на предприятии «Львовуголь». Украинский президент попросил прокомментировать эту проблему первого вице-премьера Украины Степана Кубива, в ответ на что из толпы послышался недовольный выкрик.

В ответ на это Порошенко сказал: «Приведите его сюда», после чего добавил: «Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина».

Кроме того, в ходе визита украинского лидера в Червоноград охрана Порошенко выбила телефон из рук местного жителя, задавшего президенту Украины вопрос о долгах «Львовуголь».

«Попросите, чтобы отдали долги! "Львовуголь" пусть отдаст долги», — обратился к президенту житель Червонограда. Порошенко поинтересовался, работает ли мужчина на предприятии. Оказалось, что шахтером является отец задавшего вопрос мужчины. «А вы уже рассчитались по долгам? Так что вы...», — сказал Порошенко мужчине, после чего запись оборвалась — телефон был выбит из рук жителя Червонограда охраной украинского лидера.

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