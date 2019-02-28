Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

Любительница природы из Австралии сфотографировала австралийскую вдову, одолевшую сетчатую коричневую змею, которая была в несколько раз больше нее. Об этом пишет Daily Mail.

Робин Макленнан (Robyn McLennan) сняла паука и его добычу в окрестностях города Миртлвуд на северо-востоке австралийского штата Виктория. По ее словам, черная вдова опутала пресмыкающееся паутиной и подвесила его над землей.

Австралийские вдовы считаются самыми опасными пауками Австралии. Они невелики по размеру, но обладают сильным нейротоксичным ядом. Самки вырастают до сантиметра в длину, самцы — в два-три раза мельче. Укус вызывает сильную боль и может быть опасен для человека.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид.

В 2018 году сообщалось, что пауки месяцами пугали жительницу британского города Ипсвич жутким ночным пением. Они вызывали срабатывание датчиков движения на складе недалеко от ее дома, после чего автоматически включалась аудиозапись, призванная отпугнуть воров.

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