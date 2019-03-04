Россиянин пожаловался в сети на боль в животе и умер из-за врачебной ошибки

Житель Новосибирска Юрий Филимонов скончался после жалоб в сети на боль в животе. Он опубликовал их в треде в Twitter, посвященном необходимости обращаться к врачу при проблемах со здоровьем.
В феврале красноярский медик Маргарита Виленская опубликовала в Twitter несколько постов, в которых убеждала россиян не терпеть боль в животе и всегда вызывать бригаду скорой помощи при острых состояниях. Она привела несколько примеров, которые закончились трагически.
Филимонов задал Виленской вопрос о своем состоянии здоровья. «Если известна причина сильной тупой боли в животе, явно не смертельно и не воспаление, проходит за вечер. Нужно ли вызывать скорую?» — уточнил он.
Также он добавил, что обращался с такими жалобами к терапевту. Врач направила его к хирургу, однако прием был назначен лишь через восемь дней.
В конце февраля знакомый Филимонова Алексей Сухоруков сообщил подписчикам, что молодой человек попал в больницу с тяжелым перитонитом. «Что-то с животом там», — написал он в Twitter.
3 марта Сухоруков рассказал, что Филимонов умер в больнице после нескольких операций. При первичном обращении медики не выявили у него проблем.
«Температура. Боли в животе. Сходил к врачу. Ничего не нашли. Пришел на йогу. Инструктор посмотрела на его внешний вид и вызвала скорую. Определили перитонит. Три операции. Искусственная кома. Все», — описал события последних недель Сухоруков. Информацию о гибели друга он получил от отца Филимонова.
История жителя Новосибирска спровоцировала пользователей Twitter на откровения, посвященные проблемам со здоровьем. Многие из них обвинили лечащих врачей в некомпетентности.