Худших должников нашли на Кавказе

Республика Ингушетия лидирует по количеству просроченных кредитов, сообщает РИА Новости результаты исследования, проведенного по заказу агентства.

Лучшая платежная дисциплина зафиксирована в Севастополе, Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Крыму и в Ямало-Ненецком автономном округе.

В Ингушетии доля «просрочки» за 2018 год уменьшалась самыми высокими темпами в стране, она сократилась почти на треть. Тем не менее это по-прежнему рекордный для страны уровень — 15,9 процента. Высокая доля просроченных платежей (от 7,5 процента) также зафиксирована в Карачаево-Черкессии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.

Материалы по теме Дави и тряси Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают

В 2018 году кредитный портфель у населения вырос на 22,4 процента, это стало максимальным показателем с 2013 года. Всего банки предоставили заемщикам кредитов и кредитных лимитов на 12,5 триллиона рублей (в 2017-ом — на 9,2 триллиона).

В среднем доля просроченной задолженности россиян за год сократилась с 7 процентов до 5,1 процента. На 1 января 2019 года она равнялась 760 миллиардам рублей, сократившись на 89 миллиардов рублей.

Сократили долю просроченной задолженности 83 региона, выросла она только в двух — в Крыму (на 0,5 процентного пункта) и в Северной Осетии (на 0,1 процентного пункта).

Ранее сообщалось, что Банк России готовит единый реестр проблемных клиентов с долгами по налогам и не обслуживаемыми задолженностями. Эту информацию регулятор будет предоставлять банкам через автоматизированную базу данных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!