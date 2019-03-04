Две россиянки с ножами перерезали горло трем гражданам Йемена

Две женщины на юго-востоке Москвы перерезали горло трем иностранцам. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 28 февраля. В ходе драки девушки 1994 и 1998 годов рождения нанесли ножевые ранения в область шеи троим мужчинам, гражданам Йемена. Прибывшие на место ЧП полицейские сразу вызвали скорую помощь, пострадавших увезли в больницу.

Женщины были задержаны. Выяснилось, что они ранее были судимы за причинение тяжкого вреда здоровью.

Проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В конце октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц пробрался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы», использовав против охраны перцовый баллончик, после чего отыскал журналистку Татьяну Фельгенгауэр и ударил ее ножом по горлу. Ведущая попала в НИИ Склифосовского в тяжелом состоянии. Через несколько недель Фельгенгауэр вернулась на работу. Преступника отправили на принудительное психиатрическое лечение.

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