Россиянин взбунтовался из-за классового неравенства

Житель Оренбурга из-за злости на зажиточный образ жизни соседей взял женщину в заложники и угрожал ей убийством, сообщает управление Следственного комитета по региону.

По версии следствия, утром 3 августа в поселке Ростоши пьяный 36-летний мужчина схватил местную жительницу, приставил к ее голове пистолет, а к горлу — нож, и угрожал убийством. При задержании оренбуржец сопротивлялся, но полицейским удалось его обезвредить.

Как пояснил мужчина, он очень разозлился на то, что жители соседних домов ведут зажиточный образ жизни, поэтому вышел на улицу и стал стрелять по сторонам. Проходя мимо жилого дома, он выстрелил в припаркованный рядом автомобиль. Это не понравилось его владелице. Женщина стала кричать, и тогда обвиняемый схватил ее и начал угрожать. Мужчина посчитал, что с таким уровнем доходов хозяйка сама может отремонтировать автомобиль, не предъявляя к нему претензий.

Оренбуржец полностью признал свою вину и раскаялся. Против него возбуждены уголовные дела о незаконном лишении человека свободы с применением оружия и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

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