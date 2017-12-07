Определено количество зажиточных россиян

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Возможность совершать любые траты, в том числе на покупку недвижимости, имеют 0,2 процента граждан России. Мебель, бытовую технику и путешествия могут позволить себе в любой момент 3 процента, следует из социологического исследования, проведенного «Ромир», сообщают РИА Новости.

Соцопрос, в котором приняли участие две тысячи человек от 18 до 60 лет по всей стране, показал, что 17 процентов семей испытывают трудности при покупке некоторых продуктов и товаров. Любые повседневные траты могут позволить себе 30 процентов граждан. 46 процентов заявили, что средств хватает на самое необходимое, но в целом ситуация сложная.

В ноябре Всемирный банк предсказал снижение бедности в России. Главные причины з замедление инфляции и восстановление доходов граждан.

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