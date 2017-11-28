Раскрыты главные страхи россиян

Почти половина россиян переживает о здоровье близких, каждый третий боится заболеть сам. Еще один популярный страх населения — возможная война. Об этом говорится в свежем исследовании «Левада-центра», в котором приняли участие 1,6 тысячи человек из 48 регионов страны с период с 20 по 24 октября.

Согласно данным социологов, 47 процентов людей обеспокоены самочувствием своих родственников. Чуть меньше они переживают о себе: болезней и потери работоспособности боятся 32 процента. 37 процентов респондентов опасаются военных действий. Шестерку главных страхов замыкают бедность (22 процента), старость и стихийные бедствия (по 21 проценту).

При этом 28 лет назад — в ноябре 1989 года — в России были распространены другие опасения. 61 процент людей беспокоился о здоровье близких, 50 процентов — из-за войны, по 38 процентов — о стихийных бедствиях и потере работоспособности, 33 процента — старости. В те годы бедности боялись лишь 13 процентов граждан. Намного большее количество людей пугали гибель человечества (27 процентов) и произвол властей (22 процента).

В марте этого года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что Россия уникальна своей бедностью, потому что около пяти миллионов работающих россиян получают чрезвычайно низкую зарплату — на уровне МРОТ, то есть не более восьми тысяч рублей. При этом во втором квартале 2017 года прожиточный минимум составлял чуть более 11 тысяч. По подсчетам экспертов НИУ ВШЭ, за последние три года население обеднело почти на 20 процентов.