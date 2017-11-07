Россия
 

Четверть россиян пожаловалась на игнорирование полицейскими просьб о помощи

Перейти в «Мою Ленту»

Обращения за помощью в полицию четверти россиян были фактически проигнорированы. Об этом говорят результаты соцопроса, опубликованные на сайте «Левада-центра» во вторник, 7 ноября.

Каждый десятый обращавшийся в полицию участник исследования согласился с предположением социологов о том, что к его заявлению отнеслись «без должного внимания и проблемы решались неофициальным путем, как говорят в народе, “не подмажешь – не поедешь”».

Треть респондентов (33 процента) сочли отношение стражей порядка к гражданам безразличным и формальным. Однако доля довольных работой полиции людей за последние семь лет почти удвоилась и составила 46 процентов (если суммировать ответы "определенно, да" и "скорее, да"). В 2010 году так высказались только 27 процентов респондентов.

Недовольны полицией 34 человека из каждой сотни опрошенных (2010 году — 60 процентов).

Каждый пятый респондент затруднился ответить на вопрос о своем отношении к органам внутренних дел.

За последние 10 лет, по данным социологов, не изменилась доля тех, кто открыто называет действия полицейских противоправными: таковых 5 процентов.

В исследовании, проводившемся с 24 по 26 октября, участвовали 1600 совершеннолетних людей из 137 населенных пунктов в 48 регионах страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Большинство россиян доверились сотрудникам ГИБДД
В МВД призвали к введению в России «презумпции доверия» к полицейским
В Госдуме предложили разрешить полиции стрелять по женщинам
Последние новости
Россияне приготовились к ослаблению рубля
Четверть россиян пожаловалась на игнорирование полицейскими просьб о помощи
Фильм с Кевином Спейси сняли с фестиваля из-за секс-скандала
На спутнике Сатурна нашли источник жизни
Вечный огонь в Киеве залили цементом
Трамп встретился с автором песни Pen-Pineapple-Apple-Pen
Убивавшая своих сожителей черная вдова из Японии приговорена к смертной казни
Другие материалы рубрики
Россия00:06Сегодня

Разборки на костях

В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
03:31Сегодня

Московский таксист проломил череп пассажирке за отказ переплачивать за поездку

11:18Сегодня

22 подмосковные семьи получили жилье в сельской местности

10:45Сегодня

Глава Подмосковья провел совещание с зампредами по итогам госпрограмм

Россия11:10 3 ноября
Владимир Путин

Спасибо и до встречи!

Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
17:32 6 ноября

Кадыров обеспокоился старческим слабоумием Зюганова

10:35Сегодня

Члена ингушской ОПГ задержали с 30 килограммами якутского золота

08:53Сегодня

Глава Минобрнауки призвала получать первое высшее образование в России

Россия00:2631 октября

«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»

БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
14:29 6 ноября

Избитая молотком кондуктор рассказала о нападении пьяной девочки

11:24 6 ноября

Полицейские пристали к гулявшему без шапки пермяку

20:06 6 ноября

В Тульской области обнаружена аллея с деревьями в лифчиках

Россия
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
22 подмосковные семьи получили жилье в сельской местности
Глава Подмосковья провел совещание с зампредами по итогам госпрограмм
Члена ингушской ОПГ задержали с 30 килограммами якутского золота
Глава Минобрнауки призвала получать первое высшее образование в России
Рамзан Кадыров«Довольно глазеть на труп»: Кадыров устал от Ленина
Глава Чечни нашел, кого еще закопать. И ему ответили
Все материалы
Мир
О. Джей СимпсонПопробуй докажи
Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Австралийка протаранила школу и задавила двух детей
Олень насмерть забодал французского охотника
Техасская молитва: американец расстрелял 26 человек в церкви
Что известно о преступнике и жертвах кровавой бойни
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Британский клуб для джентльменов пополнится женщиной-трансгендером
Все материалы
Бывший СССР
Недостройка века
Ради свободы от СССР Латвия пожертвовала дешевым электричеством
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
В Киеве с криками «Мусор поганый!» избили советника Авакова
Опрос показал высокий уровень поддержки Партии социалистов в Молдавии
Белорус предложил незнакомцу 100 долларов за его девушку
Тимошенко вспомнила о «котлах» в Донбассе из-за сообщений об офшорах Порошенко
Журналист Гордон увидел спасение Украины в превращении в колонию США
Все материалы
Экономика
Мухаммад бен Салман Аль СаудКровь и песок
Саудовские принцы рабским трудом построят в пустыне рай за 500 миллиардов
В AliExpress пообещали доставлять товары в Россию максимум за 10 дней
Россияне приготовились к ослаблению рубля
Нефть Brent подскочила выше 63,5 долларов за баррель
Орешкин отобрал 15 кандидатов на работу в Минэкономразвития через Facebook
В Крыму предложили создать блокчейн-площадку для иностранных инвестиций
Подросли
Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
Все материалы
Силовые структуры
Кровавая уборка
Не попавшие на Украину нацисты-«чистильщики» убивали в мечтах попасть на НТВ
«Мне сказали, что я буду бояться уронить мыло в тюрьме»
Московские полицейские наладили конвейер по подбросу наркотиков
Ореховский терминатор
Киллер самой мощной банды 90-х убивал жестоко и со вкусом
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Донецка со стороны ВСУ
«Огненное» ДТП в Иркутской области сняли на видео
В Ленобласти девушка ударила подругу ножом в грудь из-за айфона
Пожизненно лишенную прав Багдасарян задержали за рулем Mercedes
Все материалы
Наука и техника
«Cлавянских рабов татары отправляли на галеры»
Почему Крым стал злейшим врагом России
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Здравствуй, дедушка
Писающий под себя Гитлер улетел на Венеру снимать кино: обзор Wolfenstein II
Польша реанимирует советское оружие
США испугались китайских беспилотников в «мертвой зоне»
Названы сроки появления настоящего беременного мужчины
Плач колхозника
Почему все ненавидят iPhone X
Все материалы
Спорт
Виталий Кличко«Извините, но геи хуже животных»
Звезды спорта пришли во власть, пообещав победить геев и снести хрущевки
За беззубого!
Девушки мечтают спасти Россию с Овечкиным, пока Уткин падает со стула
Жалующихся на невыплату зарплат футболистов накормили супом
Велогонщика нашли мертвым в постели
Пожизненно отстраненный от Олимпиад российский лыжник прокомментировал ситуацию
Приезд Месси в московскую гостиницу попал на видео
Российский гимн оказался на грани запрета на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане
Все материалы
Культура
Вы и убили
Зверства, изнасилования и смерти, к которым мы привыкли
«Гитлер казался Сталину податливым фигляром»
Почему Сталин — не Гитлер, хотя тоже психопат
Страшная жизнь
Он обладал дурным характером и писал картины голым
Фильм с Кевином Спейси сняли с фестиваля из-за секс-скандала
Вайнштейн собирал секс-компромат на актрис после домогательств
Спейси и Вайнштейн начали лечиться от сексуальной зависимости
Стас Михайлов пожаловался на Россию в Европейский суд из-за Александра Реввы
Все материалы
Интернет и СМИ
Без регистрации и SMS
Чертеж бомбы и дистанционный секс провозгласили новым искусством
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
НТВ рассказал о состоянии здоровья подорвавшихся на фугасе в Сирии журналистов
Фельгенгауэр вернулась на «Эхо Москвы»
В интернете воспели преследователя техасского стрелка
Фальшивый WhatsApp скачали более миллиона человек
«А как поднять бабла?»
Кто заставляет россиян смотреть рекламу казино и казахские клипы
Все материалы
Ценности
Кожа и усы
Френч Сталина и кепка Ленина изменили моду ХХ века
Японский император заставил Меланию Трамп выглядеть скромнее
Рэпер Дрейк объедет мир в нейлоновом комбинезоне Prada
Производитель косметики предложил клиенткам уйти во тьму
Яхту американского миллиардера украсили фотографиями голых женщин
Художники пофантазировали на тему ароматов Nina Ricci
Россияне потратили на покупку внедорожников 720 миллиардов рублей
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах
Назван самый дорогой для иностранцев город мира
Выживший на необитаемом острове россиянин рассказал о произошедшем
ФАС пригрозила РЖД штрафом из-за отсутствия дешевых билетов
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Все материалы
Из жизни
«Переезд — моя жертва во имя семьи»
История крымчанки, перебравшейся во Францию
Холодный беспредел
Когда бандитов лишают оружия, они переходят на псов и кислоту
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Мила Кунис рассказала о пережитых на Украине унижениях
Власти Кении обвинили посетителей заповедника в гомосексуализации львов
Канадский скунс обратил горного льва в бегство
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
Все материалы
Самые мощные «Поршаки» в мире
Гипермощные версии Porsche, рядом с которыми 911 Turbo S выглядит овощем
SEMAшествие
Самые впечатляющие премьеры тюнинг-шоу SEMA
Пере-Йети или почти Тигуан?
Тест-драйв новейшего кроссовера Skoda Karoq
Все на новенького
С кем придется конкурировать маленькому кроссоверу-купе BMW X2
Гиперкар Koenigsegg стал самым быстрым автомобилем в мире
Названы цены на «вседорожный» хэтчбек Kia Rio
Lamborghini представила суперкар будущего с «самозалечивающимся» кузовом
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы