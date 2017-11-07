Четверть россиян пожаловалась на игнорирование полицейскими просьб о помощи

Обращения за помощью в полицию четверти россиян были фактически проигнорированы. Об этом говорят результаты соцопроса, опубликованные на сайте «Левада-центра» во вторник, 7 ноября.

Каждый десятый обращавшийся в полицию участник исследования согласился с предположением социологов о том, что к его заявлению отнеслись «без должного внимания и проблемы решались неофициальным путем, как говорят в народе, “не подмажешь – не поедешь”».

Треть респондентов (33 процента) сочли отношение стражей порядка к гражданам безразличным и формальным. Однако доля довольных работой полиции людей за последние семь лет почти удвоилась и составила 46 процентов (если суммировать ответы "определенно, да" и "скорее, да"). В 2010 году так высказались только 27 процентов респондентов.

Недовольны полицией 34 человека из каждой сотни опрошенных (2010 году — 60 процентов).

Каждый пятый респондент затруднился ответить на вопрос о своем отношении к органам внутренних дел.

За последние 10 лет, по данным социологов, не изменилась доля тех, кто открыто называет действия полицейских противоправными: таковых 5 процентов.

В исследовании, проводившемся с 24 по 26 октября, участвовали 1600 совершеннолетних людей из 137 населенных пунктов в 48 регионах страны.