Губернаторам предложили пройти тренинг по выживанию на МРОТ

Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил будущим губернаторам проходить курсы выживания на МРОТ, сообщают РИА Новости. По его мнению, тогда главы регионов поймут важность повышения оплаты труда. Он отметил, что такие тренинги должны длится минимум месяц, а лучше — два.

«Когда они станут губернаторами, тогда они буду больше прислушиваться к предложениям профсоюзов о том, какой должен быть МРОТ в данном регионе, а дальше из этого будет состоять МРОТ общероссийский», — сказал Шмаков.

Он добавил, что сейчас в стране очень низкий размер оплаты труда. Кроме того, профсоюзный лидер выступил за внедрение практики ежегодной индексации зарплат.

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В марте вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что около пяти миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ. Она отметила, что в этом плане Россия уникальна, потому что ее работающие граждане чрезвычайно бедны. Ранее Голодец говорила, что реальный уровень российской бедности намного критичнее, чем статистический.

До 1 июля этого года МРОТ составлял около 7,5 тысяч рублей. Затем его увеличили на четыре процента — до 7,8 тысяч. По данным министерства труда, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособных россиян был чуть более 11 тысяч. К 2018 году правительство обещало повысить МРОТ до 9,5 тысяч, а в 2019 году — уравнять с прожиточным минимумом трудоспособного населения.

По данным Росстата, за период с января до сентябрь 2017 года реальные доходы россиян сократились на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Эксперты НИУ ВШЭ подсчитали, что за последние три года население обеднело почти на 20 процентов.

