Всемирный банк предрек сокращение бедности в России

Уровень бедности в России снизится в 2017 году из-за замедления инфляции, а также восстановления доходов россиян. Такой прогноз представлен в докладе Всемирного банка (ВБ) о российской экономике.

«На фоне восстановления располагаемых доходов и потребления уровень бедности должен снизиться в 2017 году в рамках базового сценария до 12,9 процента после роста до 13,5 процента в 2016 году», — говорится в материалах банка.

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В 2018-2019 годах уровень бедности, по прогнозу ВБ, продолжит снижаться на фоне дальнейшего роста доходов и составит соответственно 12,6 и 12,2 процента, отмечается в докладе.

Всемирный банк также пересмотрел ожидания по темпам развития экономики: среднесрочный прогноз роста ВВП России в 2017 году повышен с 1,3 до 1,7 процента, в 2018-м — с 1,4 до 1,7 процента, и в 2019 году — с 1,4 до 1,8 процента. Улучшению прогноза способствовали рост российского экспорта и более уверенное, чем ожидалось, восстановление внутреннего спроса.

В мае Всемирный банк также прогнозировал падение уровня бедности в России в ближайшие три года. «В базовом варианте прогноза нефтяных цен доля бедного населения сокращается в 2017 году до 13 процентов — с 13,5 процента в 2016 году, и продолжает сокращаться в 2018-2019 годах до 12,3 и 11,6 процента соответственно», — говорили эксперты международной организации.

По данным Росстата на сентябрь 2017 года, число бедных в России составляло 21,1 миллиона человек. К беднякам ведомство относит тех, чей доход ниже прожиточного минимума.