Страдающая от бедности Россия дала деньги на борьбу с бедностью в других странах

Россия направила на содействие международному развитию (СМР), в том числе на борьбу с бедностью, 1,1 миллиарда долларов в минувшем году. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов на 17-ой сессии Генеральной конференции Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), передает РИА Новости.

Он добавил, что Москва привержена взятым на себя обязательствам в данной сфере.

«Россия является одним из крупнейших национальных доноров в Фонд промышленного развития», — сказал Гатилов. Россия финансирует 14 проектов техсодействия по линии ЮНИДО. Одним из приоритетных направлений сотрудничества с организацией является подготовка форума природоохранных и конвергентных технологий.

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В марте вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец рассказала об уникальной бедности россиян. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, отмечала она.

По данным Росстата, зарплату ниже прожиточного минимума получают около двух миллионов россиян, что составляет более семи процентов работающих граждан. При учете не только зарплаты, но и остальных доходов, а также того, что эти доходы тратятся и на членов семьи, число работающих бедных резко возрастает — это около 12,1 миллиона человек в 2016 году, то есть почти 17 процентов трудоспособного населения.