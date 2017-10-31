Подсчитано число работающих бедняков в России

Каждый шестой работающий россиянин не может обеспечить себя и свои семьи. Об этом во вторник, 31 октября, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на материалы аналитического центра при правительстве.

По данным Росстат, зарплату ниже прожиточного минимума получает около двух миллионов россиян, что составляет более семи процентов работающих граждан. При учете не только зарплаты, но и остальных доходов, а также того, что эти доходы тратятся и на членов семьи, число работающих бедных резко возрастает — около 12,1 миллиона человек в 2016 году, или почти 17 процентов трудоспособного населения, отмечают аналитики.

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«Основная доля бедных в России — это работающие люди с детьми, чья зарплата не превышает двух прожиточных минимумов, если детей двое, и 1,5 прожиточного минимума, если ребенок один», — уточнила директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Около 60 процентов всех бедных — это люди в трудоспособном возрасте, из них 90 процентов работают.

Доля бедняков в госсекторе в четыре раза больше, чем в частном, хотя на частных предприятиях трудится две трети занятых, говорится в бюллетене аналитического центра.

По мнению экспертов, для увеличения дохода необходимо приобрести новую профессию, повысить уровень образования или переехать, но на рынке труда недостаточно вакансий с более высокой зарплатой и сохранением профессионального статуса.

В сентябре российское правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 85 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января 2018 года и до 100 процентов — с 2019 года.

В марте вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец рассказала об уникальной бедности россиян. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, отмечала она.