Президента встревожил рост числа бедных россиян

Российская экономика преодолела рецессию, но тревогу вызывает то, что увеличилось число россиян, живущих за чертой бедности. Об этом в четверг, 15 июня, в ходе прямой линии заявил президент Владимир Путин.

При этом он отметил, что в девяностых в стране было 40 процентов бедного населения, сейчас показатель упал до 13,5 процента.

Глава государства также сказал, что в апреле зарплаты выросли на 2,3-2,4 процента, а пенсионерам проиндексировали выплаты. «Будем двигаться к тому, чтобы люди реально заметили изменения к лучшему», — сказал президент.

Ранее, 23 мая, Всемирный банк сообщил, что в ближайшие три года в России упадет уровень бедности. «В базовом варианте прогноза нефтяных цен доля бедного населения сокращается в 2017 году до 13 процентов — с 13,5 процента в 2016 году, и продолжает сокращаться в 2018-2019 годах до 12,3 и 11,6 процента соответственно», — отмечается в докладе международной организации.

В середине марта вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работают 4,9 миллиона человек, отмечала она.