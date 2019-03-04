В Башкирии проверят инцидент с очередным избиением сотрудницы полиции коллегой

В Башкирии полиция передала в Следственный комитет (СК) материалы о втором по счету инциденте, связанным с насилием в отношении молодых сотрудниц со стороны старших коллег, сообщил РИА Новости представитель республиканского управления СК.

После проверки сотрудники ведомства решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что пострадавшая — 23-летний следователь ОМВД по Белорецкому району — находится в больнице. У нее диагностировали множество травм, характерных для попытки изнасилования: ушибы головы, голени, плеч и тупая травма живота.

На сотрудницу, предположительно, напал заместитель начальника ее следственного отдела — 38-летний полковник юстиции.

Осенью прошлого года 23-летняя дознавательница из Уфы обвинила коллег в групповом изнасиловании. По данным следствия, в ночь на 30 октября трое старших офицеров вызвали ее в служебный кабинет, где они устраивали застолье, попытались напоить девушку и напали на нее.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Трех фигурантов задержали и уволили из МВД.

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