Убитый французами лидер террористов оказался жив

Один из лидеров боевиков в Мали, которого объявили мертвым в конце 2018 года, оказался жив. Об этом сообщает BBC News.

В сети появилось 19-минутное видео с Амаду Куфой (Amadou Koufa) — одним из высокопоставленных членов террористической группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь Муслимин» (JNIM). На кадрах мужчина в белом тюрбане высмеивает французские и малийские вооруженные силы за сообщения о его смерти.

Как отмечается, подлинность видеозаписи уже подтвердила организация SITE Intelligence Group, занимающаяся анализом террористических атак. В то же время французский военный представитель заявил, что Париж пока еще изучает ролик.

Куфу объявили мертвым в ноябре 2018 года. Тогда министр обороны Франции заявил, что боевик был убит во время налета французских сил. Эту информацию подтвердил и официальный представитель армии Мали.

«Джамаат Нусрат аль-Ислам валь Муслимин» образовалась в марте 2017 года послед объединения трех других террористических группировок, в том числе «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» (запрещена в России). Боевики совершают нападения не только в Мали, но и в соседней Буркина-Фасо. Амаду Куфа считается не только одним из лидеров JNIM, но еще и проповедником.

В Мали находятся несколько тысяч французских военных. Они с 2013 года помогают местным властям бороться с джихадистами, захватившими часть территории страны. Однако до сих пор ряд регионов находится под контролем боевиков.

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