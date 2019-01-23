Убит организовавший убийство 126 военных террорист

В Афганистане ликвидировали командира талибов, стоявшего за нападением на военный комплекс в провинции Вардак. Об этом сообщили в Национальном директорате безопасности (НДБ) — спецслужбе страны, ведущей разведывательную деятельность, передает Reuters.

Как сообщается, организатор был убит во время авианалета вечером во вторник, 22 января. Полностью имя боевика не указывается. «Номан, наряду с семью другими, стал мишенью после того, как сотрудники НДБ опознали его», — говорится в заявлении. В нем также указывается, что спецслужба и дальше намерена преследовать и уничтожать террористов.

Агентство отмечает, что движение «Талибан» (запрещено в России) не подтверждало смерть командира.

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Нападение на базу силовиков в провинции Вардак произошло 21 января. Тогда источники в афганском Минобороны заявляли, что при взрыве в военном тренировочном центре погибли 126 человек. В то же время официально сообщили о 36 убитых и 58 раненых.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время движение и афганское правительство ищут способы достичь политического компромисса, однако столкновения между ними продолжаются.

В 2003 году Совет Безопасности ООН и Верховный суд России признали «Талибан» террористической организацией.

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