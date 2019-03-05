Российских железнодорожников накажут за стриптиз в депо

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В РЖД планируют наказать организаторов выступления стриптизерш в депо Волгограда накануне Дня защитника Отечества, сообщает «Говорит Москва» во вторник, 5 марта.

«Сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказал радиостанции представитель Приволжской железной дороги. Произошедшее назвали недопустимым нарушением корпоративного кодекса деловой этики.

Youtube / Редакция СоцИнформБюро

Видеозапись мероприятия была опубликована на YouTube 3 марта. Судя по кадрам, шоу, в котором участвовали две профессиональные танцовщицы, проходило днем в зале для совещаний на фоне баннера с надписью «Эксплуатационное вагонное депо "Максим Горький"».

23 февраля сообщалось, что МВД Бурятии начало служебную проверку после публикации в сети видео выступления стриптизерши на корпоративе в отделе полиции.

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