Новороссийск остался без света

Авария на подстанции в Новороссийске (Краснодарский край) оставила город без света, сообщает городская «Наша Газета».

По свидетельствам очевидцев, причиной произошедшего мог стать взрыв на электроподстанции. Отмечается, что электричество было отключено почти по всему городу в 16:30, на дорогах скопились огромные пробки из-за неработающих светофоров, остановлена работа крупных предприятий.

Все объекты социальной сферы были оперативно переведены на резервные источники питания, сообщил глава городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Игорь Васильев.

Замглавы Новороссийска Александр Яменсков уточнил, что на подстанции произошло возгорание. В результате без света остались четыре муниципалитета — Приморский, Южный, Центральный район и село Мысхако — а также частично район Восточный. «В социальных сетях появилась информация о якобы теракте. Это ложная информация», — подчеркнул чиновник.

Как сообщили РИА Новости в Минэнерго России, авария произошла на подстанции «Кирилловская», отключение электричества произошло из-за срабатывания автоматической системы защиты. Без света на данный момент находятся около 124,6 тысячи человек и промышленные предприятия. Ведутся восстановительные работы.

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