Производитель «Арматы» остался без электричества

«Уралвагонзавод» (УВЗ), выпускающий танк Т-14 «Армата», остался без электроснабжения в результате аварии, передает в понедельник, 22 октября, «Интерфакс» со ссылкой на ситуативно-аналитический центр Минэнерго России.
Сбой произошел на линии электропередачи «Вязовская — Салка»: одна из ее подстанций была обесточена после отключения первой цепи и ремонтных работ на второй цепи, уточнили в агентстве. В результате УВЗ остался без электричества.
Из-за аварии погиб электромонтер: по предварительным данным, он приблизился к ремонтируемой цепи на недопустимое расстояние.
На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. В УВЗ ситуацию пока не комментировали, отметили в агентстве.
«Уралвагонзавод» является многоотраслевым комплексом по производству дорожно-строительного оборудования, а также военной и специализированной железнодорожной техники. Кроме того, это единственный в России завод по производству танков.