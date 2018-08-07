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В США рассказали о секретном оружии «Арматы»

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Секретным оружием танка Т-14 «Армата» является КАЗ (комплекс активной защиты) «Афганит», который дополнен «инновациями и невиданными ранее системами», считает The National Interest.

Американский журнал отмечает, что разработчики «Афганита» хотели совместить в одном КАЗ преимущества комплексов защиты от противотанкового вооружения «Дрозд» и «Штора».

В частности, «Афганит» включает в себя две активных фазированных антенных решеток по бокам от пушки, а также набор оптических датчиков, необходимых для отслеживания запуска противотанковых ракет, и пусковые установки, обеспечивающие создание дымовых завес и рассеивания материалов.

В «Уралвагонзаводе» отреагировали на публикацию TNI, заявив, что танк Т-14 «Армата» является «уникальной боевой машиной и примененные в нем технические решения сегодня не имеют прямых аналогов».

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что публикация TNI является частью информационной кампании, разворачиваемой в западных странах с целью выделения финансирования на создание аналогов нового российского танка.

Созданный на платформе «Армата» танк Т-14 впервые публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа. До 2020 года Минобороны России планирует закупить около ста «Армат».

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