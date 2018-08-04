«Уралвагонзавод» отреагировал на критику «Арматы»

Заявления о высокой стоимости танка Т-14 «Армата» не повлияют на производственные планы «Уралвагонзавода», разработавшего и выпускающего боевую машину, сообщил ТАСС директор по корпоративным коммуникациям предприятия Дмитрий Калениченко.

«Подобные заявления никак не повлияли на работу цехов "Уралвагонзавода", работы ведутся в прежнем режиме в соответствии с заключенными контрактами», — сказал Калениченко.

По его словам, рассуждения СМИ о планах военных закупок вряд ли снизят загруженность предприятий корпорации, так как «Уралвагонзавод» выпускает значительную часть военной техники сухопутных войск.

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В июле вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что «Армата» и бронетранспортер «Бумеранг» оказались дорогими моделями по сравнению с существующими и что такие машины имеет смысл закупать лишь тогда, когда российская бронетехника начнет резко уступать изделиям вероятного противника.

Созданный на платформе «Армата» танк Т-14 впервые публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа. До 2020 года Минобороны России планирует закупить около ста «Армат».

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