Новороссийску дали свет

Электроснабжение Новороссийска восстановили после аварии на подстанции. Об этом сообщает Министерство энергетики России.

Во вторник, 5 марта, в 16:32 произошли отключения на подстанции «Кирилловская». Причиной в Минэнерго назвали повреждение одного из трансформаторов «с выбросом масла и возгоранием». Осколками были повреждены фазы еще одного трансформатора.

Возгорание ликвидировали работники подстанции без помощи МЧС.

Без электроснабжения остались около 90,5 тысячи жителей и промышленные предприятия. Частично напряжение было подано в 17:29, всем потребителям — в 18:38.

Ранее в Минэнерго сообщили, что авария произошла на подстанции из-за срабатывания автоматической системы защиты. В администрации Новороссийска отвергли версию теракта. Электричество было отключено почти по всему городу, на дорогах образовались огромные пробки из-за неработающих светофоров.

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