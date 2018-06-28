Школьники отпраздновали выпускной и оставили жителей Якутска без света

Около 25 тысяч жителей Якутска остались в ночь на четверг без света из-за запущенных в небо воздушных шаров. Об этом агентству РИА Новости рассказали в компании «Якутскэнерго».

Энергетики пояснили, что виновниками инцидента стали школьники, отмечавшие выпускной. Они запустили в небо фольгированные шары, которые запутались в электропроводах и вызвали аварию.

Специалисты оперативно восстановили электроснабжение.

12 июня в селе Хоро Якутии 21 человек попали в больницу, отравившись едой с банкета на школьном выпускном вечере. В селе считают, что, скорее всего, отравление произошло из-за салатов, в которые входят вареные яйца. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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