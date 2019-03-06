Россиянина арестовали за публичное пренебрежение к возможности ареста

В Краснодаре на суде адвокат Михаил Беньяш рассказал, как был арестован на две недели за пост в соцсетях, где высказался о необходимости пренебрежения к возможности ареста. Об этом пишет «Коммерсантъ» в среду, 6 марта.

«При участии в несогласованной акции у гражданина возникают риски быть арестованным, но мелкий штраф или арест — это очень небольшая плата за защиту своих интересов, — объяснил Беньяш. — Я предупредил своих читателей: если хочешь выйти на акцию, ты должен осознать, что, скорее всего, тебя задержат».

Публикация была сделана накануне несогласованного митинга, посвященного пенсионной реформе 9 сентября 2018 года. Адвокат был задержан, когда шел в полицию, чтобы оказать юридическую помощь задержанным за участие в ней.

10 сентября Беньяш получил 14 суток административного ареста за призыв к незаконной акции.

В настоящее время юриста судят по обвинению в применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 218 УК РФ) при задержании в тот день. Адвокат утверждает, что стражи порядка сами проявили неоправданную жестокость и избили его, когда привезли в отделение.

«Полицейский закрыл дверь и нанес несколько ударов мне в голову, потом взял за шиворот и кинул на пол», — добавил Беньяш.

По версии следствия, основанной на заявлении оперативников, адвокат ударил одного из них локтем, а другого укусил.

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