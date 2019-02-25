Определена сумма штрафа за пинок российскому полицейскому

Красноярскую общественницу Наталью Подоляк оштрафовали на 150 тысяч рублей за пинок по ноге полицейскому во время митинга. Об этом сообщает региональный ресурс «Проспект Мира» в понедельник, 25 февраля.

Суд признал ее виновной по части 1 статьи 318 УК («Применение не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти»). Женщину также обязали выплатить пострадавшему полицейскому Дмитрию Данилову моральную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Инцидент произошел на оппозиционном митинге 5 мая 2018 года. По словам женщины, она не участвовала в акции, а просто проходила мимо и решила понаблюдать за происходящим. Когда она увидела, как силовики волокут одного из задержанных по асфальту в автозак, то решила вмешаться, так как молодой человек находился без сознания. Подоляк попыталась обратить внимание полицейского на плохое самочувствие участника акции.

Подоляк работала преподавателем физкультуры в Сибирском федеральном университете. Она известна как участница экологических акций и член общественного совета министерства экологии Красноярского края.

Митинги 5 мая 2018 года прошли в нескольких крупных городах России за два дня до инаугурации Владимира Путина. Самый многочисленный из них проходил в Москве. В нем приняли участие от 1,5 до 15 тысяч человек, 700 из них были задержаны.

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