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Определена сумма штрафа за пинок российскому полицейскому

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Красноярскую общественницу Наталью Подоляк оштрафовали на 150 тысяч рублей за пинок по ноге полицейскому во время митинга. Об этом сообщает региональный ресурс «Проспект Мира» в понедельник, 25 февраля.

Суд признал ее виновной по части 1 статьи 318 УК («Применение не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти»). Женщину также обязали выплатить пострадавшему полицейскому Дмитрию Данилову моральную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Инцидент произошел на оппозиционном митинге 5 мая 2018 года. По словам женщины, она не участвовала в акции, а просто проходила мимо и решила понаблюдать за происходящим. Когда она увидела, как силовики волокут одного из задержанных по асфальту в автозак, то решила вмешаться, так как молодой человек находился без сознания. Подоляк попыталась обратить внимание полицейского на плохое самочувствие участника акции.

Подоляк работала преподавателем физкультуры в Сибирском федеральном университете. Она известна как участница экологических акций и член общественного совета министерства экологии Красноярского края.

Митинги 5 мая 2018 года прошли в нескольких крупных городах России за два дня до инаугурации Владимира Путина. Самый многочисленный из них проходил в Москве. В нем приняли участие от 1,5 до 15 тысяч человек, 700 из них были задержаны.

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