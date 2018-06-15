Красноярская учительница задела ногу полицейского и стала фигурантом дела

На преподавателя физкультуры в одном из красноярских вузов Наталию Подоляк завели уголовное дело за нападение на полицейского. Об этом она написала в своем Facebook.

По версии следствия, Подоляк нанесла полицейскому удар ногой по голени и причинила ему физическую боль. Против нее возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК («Применение не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти»). Максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы.

Ранее педагог рассказывала «Радио Свобода», что инцидент произошел на оппозиционном митинге 5 мая. По ее словам, она не участвовала в акции, а просто проходила мимо с подругой и решила понаблюдать за происходящим. В какой-то момент Подоляк увидела, как силовики волокут людей по асфальту в автозак, один из задержанных был без сознания.

«Я подбежала и стала говорить человеку в черном, что надо оказать мальчику медицинскую помощь. Этот человек меня грубо оттолкнул и в грудь ударил. Я немного задела ногой человека в черном. И крикнула, что надо немедленно спасать ребенка», — вспоминала женщина. Один из полицейских увидел это, и ее тоже задержали.

Протестные акции прошли в нескольких крупных городах России 5 мая, за два дня до инаугурации Владимира Путина. Самая многочисленная была в Москве. По разным подсчетам, в ней приняли участие от 1,5 до 15 тысяч человек, 700 из них были задержаны.

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