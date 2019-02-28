Выявлена схема криминализации гражданского активизма в России

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Более 65 тысяч россиян осуждены за насилие над полицейскими по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») за последние восемь лет. Чаще всего к уголовной ответственности привлекают активистов, говорится в докладе юридической службы «Апология протеста».

По данным исследователей, с 2016 года осужденным по этой статье стали чаще назначать наказание в виде реального лишения свободы. Для доказательства их вины используются результаты судебно-медицинской экспертизы и показания полицейских и их коллег. В исследовании отмечается, что это облегчает судебный процесс даже в тех случаях, когда насилия в отношении представителя власти не было, и указывается на фальсификацию уголовных дел и незаконное использование уголовной репрессии.

Как отметил автор доклада, кандидат юридических наук Максим Никонов, «при существующем отношении следователей и судов к доказательствам статья 318 может быть использована против любого, кто каким-либо образом контактирует с сотрудниками правоохранительных органов, — задержанных, активистов на митингах, адвокатов». По его словам, дела по этой статье «без особых затруднений» возбуждаются, расследуются и проходят через суды. Заявления тех, кто пострадал от насилия силовиков, часто встречают отказы в возбуждении уголовных дел.

25 февраля красноярскую общественницу Наталью Подоляк оштрафовали на 150 тысяч рублей за пинок по ноге полицейскому во время митинга. По словам женщины, она хотела помочь участнику акции, который находился без сознания. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 318 УК и обязал выплатить пострадавшему полицейскому Дмитрию Данилову моральную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

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