Открыта новая звезда с «инопланетными мегаструктурами»

Международная группа профессиональных астрономов и астрономов-любителей обнаружили новую звезду EPIC 204376071, которая необъяснимым пока образом изменила свой блеск в течение дня. У другого подобного светила — звезды Табби — ряд специалистов заподозрили наличие гигантских искусственных сооружений вроде сферы Дайсона. Статья ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

EPIC 204376071 находится в 440 световых годах от Земли и является красным карликом, чья масса равна 0,16 массы Солнца. Астрономы заметили, что в течение одного дня произошло разовое пиковое уменьшение яркости звезды на 66 процентов. Изменение кривой блеска было асимметричным, то есть затенение происходило быстрее, чем последующее посветление. Кроме того, у EPIC 204376071 кривая блеска больше не менялась в течение 160 дней наблюдения.

В 2017 году ученые наблюдали похожую картину затемнения у KIC 10403228, который, по мнению ученых, представляет собой систему с планетой-гигантом, имеющей кольца подобно Сатурну. Результаты моделирования показали, что вращение экзопланеты с кольцами с периодом 28 дней на расстоянии от звезды, равном десятой части расстояния от Солнца до Земли, создаст наблюдаемую картину. При этом система колец должна быть в 4,2 раза больше диаметра звезды. Однако это противоречит данным, согласно которым затемнение происходит раз в 160 дней как минимум.

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Согласно другой версии, между Землей и KIC 10403228 прошло облако пыли, плотное на переднем краю и становящееся более прозрачным справа налево. Однако смоделированная кривая блеска для этого случая также не вполне соответствует наблюдениям. Исследователи полагают, что оба объяснения маловероятны, однако не невозможны.

Для определения настоящей причины падения блеска нужно будет измерить радиальную скорость звезды, чтобы доказать или опровергнуть наличие тела, вращающегося вокруг нее, а также провести наблюдения с помощью адаптивной оптики для выявления рассеивания света от пылевых структур.

Звезда Табби известна изменениями светимости в 2015 году. Яркость звезды падала на 22 процента через разные промежутки времени. Некоторые ученые предположили, что причиной этому может быть гигантское астроинженерное сооружение, построенное внеземной цивилизацией, например сфера Дайсона. Однако в настоящее время астрономы склоняются к версии, что аномальное поведение звезды объясняется облаком пыли или другими небесными телами природного происхождения.

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