У звезды с «инопланетными мегаструктурами» зафиксировали аномальные сигналы

Группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли провели поиск техносигнатур (признаков развитых технологий) у звезды KIC 8462852 (звезда Табби). Некоторые специалисты подозревают, что вокруг этого светила, необычного своими апериодическими изменениями яркости, вращаются мегаструктуры, построенные инопланетной цивилизацией. Астрономы зафиксировали несколько аномальных сигналов, о которых они рассказали в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Исследователи изучили 177 спектров высокого разрешения звезды Табби, полученные с помощью телескопа Automated Planet Finder в Ликской обсерватории (США) и охватывающие диапазон волн от 374 до 970 нанометров. Они искали следы лазерного излучения с мощностью более 24 мегаватта, что является нижним пределом чувствительности прибора с учетом расстояния до объекта в 1470 световых лет. Разработанный для этого алгоритм анализировал каждый спектр пиксель за пикселем, чтобы найти трудно различимые эмиссионные линии, которые могли бы возникать из-за лазеров.

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Всего ученые выявили 58 сигналов-кандидатов, которые могли бы возникать из-за деятельности инопланетных цивилизаций. При дальнейшем анализе исследователи проверили, имеют ли эти сигналы иное объяснение, включая попадание на детекторы телескопа космических лучей, собственное свечение атмосферы и случайные колебания в звездном спектре. Оказалось, что все аномальные спектральные линии, скорее всего, возникли из-за естественных причин, а не из-за лазеров.

По словам ученых, несмотря на отрицательный результат, их работа закладывает основы для дальнейшего поиска инопланетных техносигнатур, связанных с лазерными технологиями. Для увеличения вероятности обнаружения инопланетных цивилизаций должны быть проанализированы спектры звезд различных типов, включая те, что похожи на Солнце.

Звезда Табби известна изменениями светимости в 2015 году. Яркость звезды падала на 22 процента через разные промежутки времени. Некоторые ученые предположили, что причиной этому может быть гигантское астроинженерное сооружение, построенное внеземной цивилизацией, например сфера Дайсона. Однако в настоящее время астрономы склоняются к версии, что аномальное поведение звезды объясняется облаком пыли или другими небесными телами природного происхождения.

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