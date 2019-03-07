Выплаты россиянам по уходу за детьми-инвалидами увеличат до 10 тысяч рублей

Ежемесячные выплаты россиянам, ухаживающими за детьми с инвалидностью и инвалидами детства I группы, будут увеличены вдвое с 1 июля— до 10 тысяч рублей. Соответствующий указ подписан в четверг, 7 марта, президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на портале правовой информации.

Правки внесены в указ президента №175 от 26 февраля 2013 года.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин заявил о том, что налоговая нагрузка на российские семьи должна быть снижена, а регионы должны предложить дополнительные меры поддержки. «Принцип должен быть простой — больше детей, меньше налогов», — пояснил он.

В качестве меры поддержки многодетных семей глава государства поручил дополнительно освободить их от налога по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на ребенка, а также от налога на земельные участки размером шесть соток

Также с 1 января 2020 года выплаты на ребенка смогут получать семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас по закону такие выплаты полагаются семьям с доходами не более полутора прожиточных минимумов на члена семьи.

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