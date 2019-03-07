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В Минске снова сбили шапку с казака

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В Минске произошла еще одна драка с участием мужчины в казачьей форме. Об этом «Нашей Ниве» рассказал его оппонент, которого издание представило Виктором.

Инцидент произошел вечером 2 марта. Виктор К. возвращался домой, когда увидел на улице мужчину в казачьей форме. «Штаны, папаха с кокардой какой-то… Я решил его сфотографировать. Тот мужчина заметил это, подошел ко мне. Говорит: "Знаешь, что за это бывает?"», — вспомнил он детали разговора.

Мужчина в казачьей форме объяснил, что «за такое телефоны бьют», а после того, как Виктор усомнился в его адекватности, ударил того по руке и выбил телефон. Виктор оттолкнул оппонента и сбил с его головы шапку, после чего завязалась драка, которую прекратили проезжавшие мимо сотрудники правоохранительных органов, которые отвезли мужчин в отделение милиции.

«Нашей Ниве» Виктор сообщил, что снял побои и написал заявление на своего оппонента (издание называет его казаком). «Мне звонил участковый, говорил, что "казак" (в материале он назван Игорем С. — прим. «Ленты.ру») предложил примириться. Но я отказался, сказал, что буду писать заявление. Считаю, что замалчивать неправильно. Это неадекватное поведение», — сказал он. При этом, отметил Виктор, его обидчик также написал на него заявление (однако связаться с мужчиной «Нашей Ниве» не удалось).

В середине января в интернете был опубликован видеролик конфликта двух мужчин в минском метрополитене, в ходе которого один из пассажиров заставил покинуть вагон мужчину в казачьей шапке-кубанке. «Изгнанию» предшествовало рукоприкладство, в ходе потасовки автор ролика сбил с головы оппонента шапку.

На инцидент обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Все это быстренько было преподнесено, как будто из России заказали, как у нас совершаются нападки на русских людей (на российском телеканале НТВ вышел сюжет, в ходе которого прозвучала фраза «Кто в страшном сне мог предсказать, что в столице Белоруссии, в Минске, будут нападать на людей только потому, что они русские?» — прим. «Ленты.ру») Когда я прочитал это, немедленно поручил разобраться. Я понимаю, что всякие могут быть случаи. Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это конфликт двух белорусов. Притом он быстро был снят на видео и вброшен в интернет. И [российские СМИ] за это ухватились», — сказал тогда глава республики, комментируя инцидент. Также Лукашенко выразил уверенность, что столкнуть белорусов и россиян не получится.

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