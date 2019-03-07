Первый канал вербовал подростков в наркокурьеры ради репортажа

Сотрудники Первого канала притворились владельцами наркобизнеса и пригласили подростков на работу курьерами. Такой эксперимент был проведен во время съемок сюжета о так называемых кладменах. Видео доступно на YouTube под названием «Репортаж, который обязательно надо посмотреть взрослым: как в наркобизнес вовлекают школьников».

Корреспондент Дмитрий Кулько подходил к подросткам на улицах и предлагал им трудоустройство на привлекательных условиях. Согласно распечатанным визиткам, которые он раздавал, за 5-6 часов работы курьером предлагалось около 80-100 тысяч в месяц.

Содержимое передаваемых посылок держалось в тайне. В качестве контактной информации были указаны аккаунты в Telegram.

По словам журналиста, многие молодые люди отнеслись к нему с недоверием. «Ты думаешь, я не знаю, что это за работа? Скорее всего, даже незаконно», — заявил корреспонденту один из собеседников. Многие отказались от предложения, смутившись условиями.

В итоге на предложение согласился каждый пятый опрошенный. После этого они попытались выяснить подробности о предлагаемой вакансии. Некоторые явно понимали, что речь идет о незаконной деятельности. Позднее журналисты получили новые заявки: видимо, сработало «сарафанное радио». Вместо ответов на уточняющие вопросы авторы сюжета отправили всем новоявленным соискателем статьи о вреде наркотических веществ.

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