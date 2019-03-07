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Материнство предложили включить в трудовой стаж

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за включение воспитания детей в трудовой стаж, передает ТАСС.

«Я думаю, что идея имеет право на законодательную реализацию. По крайней мере, поэтапно, с учетом дифференциации женщин в зависимости от того, одна ли она растит ребенка или у нее есть поддержка», — отметила она.

Москалькова привела в пример историю своей семьи, когда ее матери, ставшей вдовой офицера в 43 года, пришлось выйти на работу, чтобы получить необходимый для пенсии стаж. До этого она всецело занималась домохозяйством и воспитанием двоих детей.

В настоящее время, по словам Москальковой, государство целиком возлагает ответственность по содержанию женщин с детьми на мужей, чего явно недостаточно.

Омбудсмен добавила, что она с коллегами пытается просчитать затраты на такое законодательное нововведение с учетом нынешних финансовых возможностей государства.

Накануне празднования 8 Марта Москалькова рассказала о поступающих к ней жалобах на половую дискриминацию, а также поделилась мнением о причинах безнаказанности проявлений харассмента и своим видением главного предназначения женщин.

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