Предлагавший состояние за свою дочь миллионер ужаснулся наплыву женихов

Миллионер из Таиланда передумал устраивать состязание за руку своей младшей дочери. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Владелец одной из крупнейших в Таиланде плантаций дуриана Арнон Родтхонг (Arnon Rodthong) в субботу, 2 марта, сообщил о намерении передать весь свой бизнес 26-летней дочери Карнсите (Karnsita). Однако перед этим бизнесмен хотел бы найти для своей дочери мужа. Всех желающих он попросил писать ему в социальных сетях. Ко вторнику, 5 марта, к нему обратились больше десяти тысяч потенциальных женихов.

Однако 6 марта бизнесмен отказался от проведения трехмесячного турнира за руку дочери, который должен был стартовать 1 апреля. По его словам, «сильный общественный резонанс вокруг конкурса начал плохо сказываться на семье и делах». Тем не менее он все еще готов заплатить будущему мужу десять миллионов бат (21 миллион рублей).

От кандидатов в женихи Родтхонг требует прилежности, трудолюбия и знаний о разведении дуриана. Его будущий зять не должен употреблять наркотики и любить азартные игры. Будущий муж Карнситы получит щедрое приданое, а позднее — весь дуриановый бизнес, стоимость которого оценивается в несколько миллионов долларов.

Сама девушка против идеи отца не возражает, называя себя «не особенно красивой». От жениха она ждет желания «ходить с ней на вечеринки и делать вместе селфи».

Ряд местных СМИ высказали предположение, что бизнесмен и не собирался проводить турнир. По словам одного из адвокатов, если это действительно был просто маркетинговый ход, Родтхонгу придется предстать перед судом.

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