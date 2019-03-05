Миллионер предложил состояние за женитьбу на дочери

Миллионер из Таиланда пообещал награду мужчине, который женится на его младшей дочери. Об этом сообщает издание Khaosod English.

Владелец одной из крупнейших в Таиланде плантаций дуриана Арнон Родтхонг (Arnon Rodthong) утверждает, что намерен передать бизнес своей дочери Карнсите (Karnsita Rodthong), однако сперва хочет выдать ее замуж. О поиске подходящего жениха миллионер объявил в социальных сетях.

Претенденты на руку и сердце Карнситы должны быть прилежными и работящими, не употреблять наркотики, не играть на деньги и разбираться в разведении дуриана. Родтхонг обещает заплатить будущему зятю 10 миллионов бат (21 миллион рублей). Кроме того, пара унаследует его дуриановый бизнес, стоимость которого оценивается в миллионы долларов.

В течение одного дня миллионер получил сотни заявок, пишет The Straits Times. Победитель будет определен на турнире, который пройдет первого апреля. В чем именно будут соревноваться потенциальные женихи, пока не объявлено.

Карнсита уверяет, что затея отца не вызывает у нее возражений. «Я не привередлива, — заявила она. — Я только хочу мужчину, с которым можно будет ходить на вечеринки и делать селфи. Я сама не особенно красива, поэтому сойдут любые внешние данные».

В 2014 году сообщалось, что гонконгский бизнесмен Сесил Чао предложил миллиард гонконгских долларов (130 миллионов долларов) мужчине, который сможет жениться на его гомосексуальной дочери Гиги. Прошлая попытка выдать ее замуж привлекла около 20 тысяч мужчин, но ни один из них ничего не добился. Через неделю миллионер отменил награду.

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