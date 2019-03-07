В Греции освободили задержанного по требованию Украины российского нефтяника

В Греции освобождён российский предприниматель Евгений Калинин, задержанный по запросу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Янниса Рахиотиса.

«Калинин освобожден в среду вечером и уже вылетел в Москву», — уточнил защитник. Украинские власти обвиняли его в нарушении налогового законодательства в период работы в стране

Калинин был задержан вечером в четверг, 28 февраля, однако об этом стало известно 2 марта. Россиянин, известный специалист по нефти, находился в Греции в служебной командировке.

Калинин до 2011 года занимал пост вице-президента «ТНК-ВР Коммерс» на Украине, также он руководил нефтеперерабатывающим заводом в Одессе с 2011-го по 2013-й год — в то время президентом страны был Виктор Янукович..

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