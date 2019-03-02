Российского нефтяника задержали в Греции по требованию Украины

Гражданин России Евгений Калинин задержан в Греции по требованию Украины. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Яннис Рахиотис в субботу, 2 марта.

«Калинин находился в Греции в служебной командировке. Он является известным специалистом по нефти», — сказал юрист.

По его словам, задержание произошло поздним вечером в четверг, 28 февраля. В пятницу суд постановил отправить Калинина под стражу до тех пор, пока в Грецию не доставят запрос об экстрадиции от властей Украины. Там его обвиняют в нарушении налогового законодательства в период работы в стране.

Рахиотис подчеркнул, что дело против его подзащитного является «чисто политическим», а преследование гражданина России на самом деле объясняется его поддержкой бывшего президента Украины Виктора Януковича. «Калинин находится в списке известного сайта "Миротворец"», — сказал адвокат и подчеркнул, что прокуратура Греции об этом осведомлена.

Посольство России в Греции уже поставлено в известность и оказывает арестованному всю необходимую помощь.

Известно, что Евгений Калинин до 2011 года занимал пост вице-президента «ТНК-ВР Коммерс» на Украине.

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