Стало известно о задержании четырех американцев в Новороссийске

Появились подробности задержания граждан США в Новороссийске. Как сообщили в МИД России, изначально были задержаны четыре американца, двое из них уже депортированы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о задержании двух человек. Приморский районный суд признал американцев виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории России.

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По данным американской стороны, под стражу попали мормоны — волонтеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Их задержали в доме собраний местного отделения организации. Других данных о задержанных разглашать не стали.

Мормоны — крупнейшая ветвь религиозного Движения святых последних дней, зародившегося в США. Больше всего мормонов — 62 процента — проживают в штате Юта.

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