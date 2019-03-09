Уволенного со скандалом топ-менеджера «Росгеологии» арестовали

Домодедовский городской суд арестовал на два месяца бывшего первого замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в субботу, 9 марта, сообщили «Ленте.ру» в Московском областном суде. Горринг останется под стражей до 7 мая.

Бывшему топ-менеджеру предъявлены обвинения. На допросе он отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции, сообщила «Ленте.ру» представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в 2011 году Горринг (он же Руслан Ганижев) получил от бизнесмена более пяти миллионов рублей за «беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности» в Ленинском районе Подмосковья. Горринг-Ганижев должен был передать деньги главе районного совета депутатов Александру Газейкину, однако был задержан и дал признательные показания. Его оставили под подпиской о невыезде, но он скрылся. Газейкин получил реальный срок.

«Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники», — сообщила Врадий.

Бывший топ-менеджер «Росгеологии» был задержан в аэропорту Внуково, откуда он пытался улететь в Сочи.

Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети появилось видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами. Позже появилась информация о том, что топ-менеджер якобы служил в военной разведке и женился на дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.

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