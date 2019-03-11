Инвалид пересек Атлантический океан и установил мировой рекорд

Бывший британский морской пехотинец с ограниченными физическими возможностями пересек Атлантический океан на лодке и установил мировой рекорд. Об этом сообщается в его Twitter-аккаунте.

«Он только что сделал это! Ли Спенсер побил рекорд по пересечению Атлантического океана в одиночку. Ему пришлось грести от материковой части Европы до материковой части Южной Америки 36 дней», — гласит запись.

Как отмечает издание The Telegraph, 49-летний Спенсер отправился в плавание 9 января из города Портимау, Португалия. Спустя несколько дней он был вынужден остановиться на Канарских островах на четыре дня, чтобы починить навигационную систему на специально спроектированной океанской гребной лодке под названием Hope.

Спенсер добрался до Южной Америки за 36 дней, проплыв больше шести тысяч километров. Таким образом ему удалось побить рекорд предыдущего человека, который пересек Атлантический океан в 2002 году за 96 дней.

В мае 2018 года пожилой китаец стал первым инвалидом, покорившим Эверест с двумя ампутированными ногами. 70-летний Ся Бойю вскарабкался на самую высокую точку мира со стороны Непала. Потерявший обе ноги из-за обморожения во время первой попытки покорить вершину, пенсионер не отчаялся и закончил начатое.

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