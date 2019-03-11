Мэй растеряла почти всех сторонников

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потеряла поддержку почти всего кабинета министров. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает издание, Мэй поддерживают «только двое» членов кабинета министров. Подчеркивается, что такая ситуация сложилась из-за кризиса на фоне Brexit.

Сама Мэй заявляла, что не будет бороться за свой пост в 2022 году. Однако кабинет министров хочет, чтобы она подала в отставку уже в июле.

Ранее британский премьер захотела отложить выход страны из Евросоюза. Отсрочка позволила бы сторонам разработать новый план по дальнейшему сотрудничеству.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016-го, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!