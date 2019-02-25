Выход Великобритании из ЕС захотели отложить

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует отложить выход страны из Евросоюза (Brexit) на два месяца. Об этом стало известно The Telegraph.

Как передает газета, глава британского правительства намерена отложить голосование по соглашению о выходе на две недели —

до 12 марта 2019 года. В случае, если соглашение не будет одобрено, ЕС попросят об отсрочке.

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В то же время The Guardian пишет, что Брюссель намерен отсрочить Brexit до 2021 года. Это связано с опасениями в Евросоюзе по поводу одобрения плана Мэй о выходе в британском парламенте. Отсрочка позволила бы ЕС и Великобритании на правах члена союза разработать новый план по дальнейшему сотрудничеству.

Ранее в феврале глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что британцев, голосовавших за выход из ЕС без сделки, ждет отдельный котел в аду. До этого в СМИ уже появлялись слухи о том, что Лондон попросит Брюссель оттянуть начало процесса Brexit. По словам источников, европейские лидеры, подписавшие соглашение с Мэй в ноябре 2018-го, могут отсрочить начало выхода во избежание хаоса.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Этому предшествовали события 2016-го, когда в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

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