Комментатор выругался в прямом эфире «Би-би-си»

@matthewchampion / Twitter

Неизвестный журналист выругался во время трансляции пресс-конференции лейбористов на телеканале «Би-би-си». На инцидент обратил внимание сотрудник издания BuzzFeed в Лондоне Мэтью Чампион (Matthew Champion) в Twitter.

Реплика, содержащая нецензурное выражение, была произнесена в микрофон во время выступления парламентария Лусианы Бергер (Luciana Berger), покинувшей в этот день Лейбористскую партию. Присутствующий не знал, что его слова слышны в эфире.

«Не буду врать, между этим и Brexit нам конец», — заявил комментатор, употребив в финале непечатное слово. Позднее он заявил, что консерваторы победят.

Пресс-конференция была посвящена отставке семи членов Лейбористской партии Великобритании. Парламентарии объявили о своем решении 18 февраля.

Причиной они назвали несогласие со взглядами своего лидера Джереми Корбина (Jeremy Corbyn) в отношении выхода государства из Евросоюза. Также они обвинили своих однопартийцев в антисемитизме. Лусиана Бергер заявила, что ей стыдно иметь отношение к такой организации.

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